إصابة سيدة في حريق شبة بمطبخها بقرية أهل ونان بعقاز في معسكر

في ظرف 3 أسابيع فقط لشهر أوت من السنة الجارية، سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر، 13 حريق منزلي مخلفا 09 مصابين و حالة وفاة واحدة، كان اخرها قد سجل صبيحة اليوم، في حدود الساعة 04 سا و 35 د، حيث دخلت مصالح الحماية لدائرة سيق، ممثلة في طاقم الإطفاء وطاقم الإسعاف لعملية إخماد حريق داخل مطبخ بقرية أهل ونان بعقاز، اخمد الحريق وتم إنقاذ باقي الغرف فيما تم اسعاف امرأة تبلغ من العمر 28 سنة لها حروق من الدرجة الثانية في الجسم مع تحويلها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بسيق فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث.