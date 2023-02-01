إصابة سيدة في حريق منزل بسكيكدة

تدخلت فرق الإنقاد والإطفاء للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، لأجل إخماد حريق مسكن في ولاية سكيكدة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم اخماد حريق منزل بطابق الأرضي لمنزل متكون من R+01 بحي المالحة ببلدية حمادي كرومة.

وأسفر الحادث عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 31 سنة بصعوبة في التنفس وفي حالة إغماء.

حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لها في عين المكان ونقلها إلى مستشفى سكيكدة.

كما خلف هذا الحريق، إحتراق أقفاص بهم 8 طيور كناري وطائر حسون.

وتمكن أعوان الحماية المدنية من منع إنتشار الحريق إلى باقي المنزل مع تسجيل إحتراق كلي للغرفة بكل محتواياتها وكذا احتراق غرفة الاستقبال بما تحتويه.