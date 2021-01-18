إصابة سيدتين ورضيع إثر إندلاع حريق في 3 بيوت قصديرية بسوق أهراس

تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية برال صالح في سوق أهراس، صباح اليوم الأحد، إثر إندلاع حريق في 3 بيوت قصديرية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد خلف هذا الحريق، إصابة سيدتين بحالة صدمة، ورضيع بضيق في التنفس.

وتم تحويل المصابين، إلى المستشفى الجهوي بسوق أهراس بواسطة سيارات الإسعاف، بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية.

كما أدى الحريق إلى تسجيل خسائر مادية بالبيوت القصديرية.

وتمكن أعوان الحماية المدنية، من إخماد الحريق نهائيا والسيطرة عليه، ومنع إنتشاره إلى باقي البيوت القصديرية المجاورة.