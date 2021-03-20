إصابة شابين برصاص بنادق بعد عراك جماعي في “عين البيضاء” بأم البواقي!

الشرطة أوقفت 8 أشخاص وحالت دون وقوع الكارثة

تدخلت، ليلة أول أمس، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة “عين البيضاء” في ولاية أم البواقي، من أجل فضّ مشاجرة جماعية وقعت على التاسعة ليلا على مستوى طريق الوزن الثقيل بين مجموعة من الشباب.

حيث استعمل المتشاجرون سلاحين ناريين من صنع تقليدي، علاوة على أسلحة أخرى بيضاء من عصي وسيوف، وقد خلفت هذه المشاجرة التي حدثت في الطريق العام، حالة فوضى كبيرة وهلعا وسط السكان المجاورين لطريق الوزن الثقيل.

مع جريحين أصيبا بشظايا عيارات نارية صادرة من سلاحين تقليديين، بدليل العثور على ظرفين فارغين عيار 16 ملم وحجز أخرى مملوءة.

أين تم نقلهما إلى مستشفى “زرداني صالح” على جناح السرعة من أجل تلقي العلاج اللازم، كما تم توقيف 6 أشخاص في عين المكان.

وتحويلهم إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهم حول أسباب اندلاع هذه العراكات، ليكشف التحقيق عن تورط شخصين آخرين في المشاجرة.

ليتم توقيفهما، ليصل جميع عدد الموقوفين إلى 8 أشخاص، أحيلوا جميعا على الجهات القضائية لدى محكمة “عين البيضاء” الابتدائية للفصل في التهم الموجهة لهم والمتعلقة بالمشاركة في مشاجرة جماعية في طريق عام واستعمال أسلحة نارية من الصنف الخامس ذات صنع تقليدي.