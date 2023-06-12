إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني

تعرض شابان فلسطينيان للإصابة بالرصاص الحي واعتقل 6 آخرون، اليوم الاثنين، خلال عمليات مداهمة واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب مصادر أمنية فلسطينية، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الزبابدة جنوب محافظة جنين.

فيما أصيب عشرات من أهل البلدة المذكورة بالاختناق بفعل الغاز المسيل للدموع الذي استخدم خلال عملية الاقتحام.

وأصيب شاب آخر بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس الواقعة جنوب جنين.

وتم اعتقال 4 شبان اخرين من بلدات وقرى نابلس خلال عملية الاقتحام.

كما جرى اعتقال شاب من مخيم “الدهيشة” في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.

فيما تم اعتقال شاب من مخيم “الجلزون” الواقع شمال محافظة رام الله واخر من البيرة وسط الضفة.

وتشهد عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين حصارا، وإجراءات عسكرية مشددة، وحملات اعتقال واسعة في حق الشباب الفلسطيني.

بالإضافة إلى اعتداءات من طرف المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.