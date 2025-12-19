إصابة شخصين إثر إندلاع حريق بشقة في قسنطينة

إندلع حريق، اليوم الجمعة، في شقة بالطابق الأرضي لعمارة، بالوحدة الجوارية 7، بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث مصابين من جنس ذكر، أعمارهما 30 و70 سنة لهما إصابات خفيفة. حيث قدمت لهما الإسعافات بعين المكان وتم نقلهما إلى مستشفى علي منجلي.

وتم إخماد هذا الحريق، حيث سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، شاحنتي إطفاء، وسيارتي إسعاف، و14 عون بمختلف الرتب.