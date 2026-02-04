إعــــلانات
إصابة شخصين إثر احتراق منزل في تبسة

بقلم أمينة داودي
إصابة شخصين إثر احتراق منزل في تبسة
أصيب شخصين بجروح إثر اندلاع حريق داخل مسكن أرضي بدائرة الونزة ورية تبسة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 06سا 00د، من أجل إخماد حريق داخل مسكن أرضي. بحي المبارك الميلي، ببلدية و دائرة الونزة، حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره .

وخلّف الحريق إصابة إمرأة و رجل يبلغان من العمر 19 و 47 سنة لهما حروق مختلفة ،تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

