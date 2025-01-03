إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بقسنطينة

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حاد مرور وقع اليوم الجمعة، بطريق الوزن الثقيل باتجاه المحاجر في قسنطينة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في انحراف وإنقلاب سيارة.

وخلّف الحادث إصابة شخصين من جنس ذكر في العشرينيات من العمر.

الأول أصيب بجرح عميق بالرأس، وجد فاقداً للوعي، والثاني يعاني من كسر في الساق اليسرى.

وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بعين المكان، قبل نقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات عين عبيد.