إصابة شخصين إثر حريق شقة في العاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، إصابة شخصين إثر نشوب حريق داخل شقة في العاصمة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، “تدخلت على الساعة 12سا06د من أجل إخماد حريق شبّ في شرفة شقه بالطابق الثالث لعمارة. تتكون من (ط،أ + 04) بحي الحياة، بلدية جسر قسنطينة و دائرة بسر مراد رايس.

وافاد نفس البيان أن الحماية تمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره. مخلفا إصابة شخصين من جنس أنثى. لهما حروق متفاوتة تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي

وسخرت لهذه العملية شاحنتي إطفاء، سيارة إسعاف.

