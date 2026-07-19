إصابة شخصين إثر حريق عدادات كهربائية بعين وسارة

أصيب شخصان بحالات ضيق في التنفس إثر حريق شبّ اليوم الأحد داخل خزانة للعدادات الكهربائية بعمارة سكنية بحي القايد صالح، التابع لبلدية ودائرة حد الصحاري بعين وسارة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت في حدود الساعة العاشرة وسبع وخمسين دقيقة صباحا. حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة السكنية التي تتكون من طابق أرضي وأربعة طوابق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان. حيث قُدمت لهما الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل نقلهما وتحويلهما إلى المستشفى المحلي.

وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لعملية التدخل شاحنة إطفاء، وسيارة إسعاف.