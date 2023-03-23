إصابة شخصين إثر حريق مصنع للهواتف النقالة في تلمسان

أصيب شخصين بصعوبة في التنفس، إثر حريق شب في مصنع لصناعة الهواتف النقالة، في بلدية شتوان بتلمسان.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح في هذا الحادث على الساعة 10ساو 31 دقيقة.

أين تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي انحاء المصنع، مع تسجيل إصابة شخصين بصعوبة في التنفس من جراء دخان الحريق. حيث تم إسعاف الضحيتين في عين المكان.

كما تم تسجيل بعض الخسائر المادية والمتمثلة أسلاك كهربائية ومعدات خاصة بصناعة الهواتف.