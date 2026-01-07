إصابة شخصين بالقبة وسقوط نخلة بباب الواد بسبب الرياح وإخراج 3 سيارات عالقة

نشرت المديرية العامة للحمابة المدنية، في بيان لها مساء اليوم، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة 20:30.

في ولاية الجزائر على مستوى بلدية القبة سجلت الحماية المدنية سقوط صفيحتين معدنيتين على شخصين، بشارع الإخوة عبد سلامي. بسبب هبوب الرياح، وسبب لهما جروح خفيفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وببلدية باب الوادي، تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل سقوط نخلة على أسلاك كهربائيه بسبب الرياح. وهذا دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وشهدت ولاية المدية، ببلدية تمزقيدة، إخراج سيارة عالقة في الثلوج بالمكان المسمى الضاية. علمًا أن العملية متواصلة.

وتدخلت الحماية المدنية بولاية خنشلة على مستوى بلدية الحامة لأجل إخراج سيارتين عالقتين في الثلوج. بالمكان المسمى حمام الصالحين حجرة المصلة، ولا تزال العملية متواصلة.