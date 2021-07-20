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أخبار الجزائر

إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة في تيسمسيلت

بقلم أمينة داودي
إصابة شخصين بجروح خطيرة إثر انقلاب سيارة في تيسمسيلت
إنحراف وانقلاب سيارة
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تسبب حادث مرور تمثل في إنحراف سيارة وانقلابها في تيسمسيلت إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بوحدة القطاع على الساعة 06:40 بالطريق الوطني رقم 19 منطقة بوعشة. إثر نداء من مواطن مفاده إنقلاب وإنحراف سيارة. أين خلّف الحادث إصابة شخصين إصابات متفاوتة الخطورة. تم اسعافهما و نقلهما الى مصلحة الإستعجالات بتيسمسيلت

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