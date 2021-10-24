إصابة شخصين بحروق إثر احتراق منزل في خنشلة

أصيب شخصين ينحدران من منطقة غيل اوجليل ببلدية طامزة ولاية خنشلة. بحروق من الدرجة الثانية والثالثة. وذلك إثر حريق شب بمنزل قديم.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الشخصين المصابين يبلغان من العمر بين 19 و 23 سنة. لتتدخل على جناح السرعة لتقديم الاسعافات الاولية. أين تم نقل المصابين الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى طامزة. ليتم بعدها تحويلهما الى مستشفى علي بوسحابة بعاصمة الولاية.

من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا بغية معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة.

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