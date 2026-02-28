إصابة شخصين بحروق إثر انفجار غاز في تيزي وزو

أصيب شخصان بحروق، إثر حادث انفجار غاز، وقع بقرية شريعة سيدي علي بوناب التابعة لبلدية تادميت بدائرة ذراع بن خدة، في ولاية تيزي وزو.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 12:34 زوالاً، في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في انفجار للغاز وقع داخل مطبخ مسكن فردي، وخلف الحادث إصابة شخصين بجروح وحروق متفاوتة في مختلف أنحاء الجسم. حيث تم إسعافهما في عين المكان قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.