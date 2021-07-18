إصابة شخصين بحروق في انفجار قارورة غاز بمسكن في وهران

تعرض شخصان لحروق من الدرجة الأولى والثانية الأول من جنس ذكر ويبلغ من العمر حوالي 40 سنة والثانية من جنس أنثى تبلغ من العمر حوالي 38 سنة. في حادث انفجار قارورة غاز من الحجم الصغير بشقة تابعة لعمارة مكونة من 11 طابقا لإقامة الكوثر بحي الياسمين بلدية بئر الجير في وهران.

وفور تلقى وحدات الحماية المدنية لنداء النجدة سارعت إلى عين المكان أين تم إجلاء المتواجدين بالشقة من بينهم المصابين بحروق. اللذين تم تقديم لهما الإسعافات الأولية قبل تحويلهما إلى مصلحة الحروق بمستشفى اول نوفمبر الجامعي.

وقد احصت عناصر الحماية المدنية خلال حادث الانفجار حدوث تشققات بالمسكن وتحطم كل النوافذ بعد إخماد النيران المندلعة بالشقة لتفادي امتدادها إلى السكنات المجاورة.