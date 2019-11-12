إصابة شخصين بعد اندلاع حريق في سيارتهما بالأخضرية

تسبب حريق اندلع صبيحة اليوم في إحدى المركبات على مستوى الطريق الرابط بين محطة عمر و الجباحية في إصابة شخصين بحروق بليغة.

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة عمر مدعمة بسيارة إسعاف تابعة لوحدة القطاع جباحية صبيحة اليوم لأجل حادث حريق_سيارة بالطريق الرابط بين عمر محطة و جباحية.

وخلف الحادث ضحيتين من جنس ذكر، مما تسبب لهما بحروق بين الدرجة الثانية و الثالثة على مستوى الأيدي و الوجه.

وحسب ماذكرته مصالح الحماية المدنية فقد تم نقل الضحيتين على متن سيارة الإسعاف مباشرة نحو مستشفى الأخضرية