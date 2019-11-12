إصابة شخصين بعد اندلاع حريق في سيارتهما بالأخضرية

أخبار الجزائر
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إصابة شخصين بعد اندلاع حريق في سيارتهما بالأخضرية
بقلم خالد شودار

تسبب حريق اندلع صبيحة اليوم في إحدى المركبات على مستوى الطريق الرابط بين محطة عمر و الجباحية  في إصابة شخصين بحروق بليغة.

تدخلت مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة عمر مدعمة بسيارة إسعاف تابعة لوحدة القطاع جباحية صبيحة اليوم لأجل حادث حريق_سيارة بالطريق الرابط بين عمر محطة و جباحية.

وخلف الحادث ضحيتين من جنس ذكر، مما تسبب لهما  بحروق بين الدرجة الثانية و الثالثة على مستوى الأيدي و الوجه.

وحسب ماذكرته مصالح الحماية المدنية فقد تم  نقل الضحيتين على متن  سيارة الإسعاف مباشرة  نحو مستشفى الأخضرية


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