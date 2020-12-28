إصابة شخصين بعد انهيار ممر علوي للراجلين في “البوني” بعنابة

شاحنة محمّلة بآلة ضخمة لم تحترم المسافة القانونية للعلو

أصيبت، أمس، امرأة تدعى “س.ل”، تبلغ من العمر 33 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة، في انهيار ممر علوي حديدي خاص بالراجلين، على مستوى مدخل حي 900 مسكن في “البوني”، والواقع في الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وڤالمة، مع تعرض امرأة أخرى لصدمة.

وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الولائية للحماية المدنية، زكرياء شبوبة، لـ “النهار”، بأن الحادث وقع، زوال أمس، بسبب اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل بالجسر، جراء عدم احترام صاحب الشاحنة للمسافة القانونية لعلو الممر، وقد خلّف الحادث إصابة شخصين، أحدهما ضحية لها إصابات متعددة، فيما أصيب آخر بصدمة، مما تطلب تحويلهما على جناح السرعة إلى استعجالات المستشفى الجامعي “إبن رشد” لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهة أخرى، أوضحت مصادر مقربة لـ “النهار”، أن شاحنة من الوزن الثقيل مزوّدة بمقطورة تحمل ترقيم ولاية باتنة، كانت بصدد نقل آلات ومعدّات ثقيلة خاصة بأحد المصانع، ولم يراعِ سائقها المسافة القانونية والعلو المسموح به بالمرور أسفل هذا المعبر الحديدي، وهو ما تسبب في اصطدام الآلة التي كانت على متن ذات الشاحنة بهذا الجسر، وخلّف انهياره وسقوطه على الطريق.

وقد تسبب الحادثة في شلل تام لحركة مرور المركبات والسيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 16، خاصة في شقه المؤدي من عنابة نحو الحجار وڤالمة، فيما سارعت وحدات الحماية المدنية والمصالح المختصة إلى إزالة الجسر وإعادة فتح الطريق في ساعة متأخرة من المساء.