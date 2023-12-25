إصابة شخصين في إنفجارة قارورة غاز  بالبويرة 

أصيب شخصين اليوم إثر حادت إشتعال وإنفجار الغاز المتسرب من قارورة غاز البوتان بولاية البويرة.

وحسب مصالح احلماية اللمدنيوة الحادث وقع في حدود ساعة 15سا و05 بالمكان المسمى قرية عين العزراء بلدية الجباحية دائرة القاديرية. وتمثل الحادث في إشتعال وإنفجار الغاز المتسرب من قارورة غاز البوتان.

وخلف الحادث اصابة شخصين رجل يبلغ من العمر 41 سنة و إمرأة تبلغ من العمر 71 سنة لهم حروق. تم اسعافهم من ونقلهم الى مستشفى الأخضرية