إصابة شخصين في إنقلاب سيارة إسعاف تابعة لمستشفى لعوينات بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوشقوف في تبسة، على الساعة الواحدة صباحا، من أجل إنحراف وانقلاب سيارة إسعاف تابعة لمستشفى لعوينات تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بتبسة، خلف هذا الحادث إصابة السائق البالغ من العمر 28 والممرض الذي يبلغ من العمر 25 .

وتم إسعاف الضحيتين، ونقلهما إلى مستشفى بوشقوف.

ومن جهة أخرى، تدخلت ذات الوحدة، على الساعة 05سا صباحا و45د، من أجل حريق محل تجاري لبيع الملابس، بحي الشمام عمار بلدية وادي فراغة.

ولم يخلف الحريق خسائر بشرية، أما الخسائر المادية فتمثلت في إتلاف الملابس المعروضة ومكيفين هوائيين.

وقد تم حماية محلين آخرين والمسكن.

وسخرت لهذه العملية شاحنتين إطفاء وسيارة إسعاف.