إصابة شخصين في إنقلاب وإنقسام سيارة بالمسيلة

تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية بالمسيلة صباح هذا اليوم الأحد، في حادث مرور خطير خلف إصابة شخصين بجروح.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تمثل الحادث، في إنقلاب وإنقسام سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 45 المخرج الجنوبي لمدينة المسيلة.

وخلف الحادث، إصابة شخصين بجروح وآلام مختلفة، حيث تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، نحو مستشفى الزهراوي بالمسيلة.

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وفاة 37 شخصا غرقا وفي حوادث المرور خلال يومين

لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 646 آخرون في عدة حوادث مرور وقعت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثث 10 أشخاص توفوا غرقا.

وتم إنتشال 4 جثث على مستوى الشواطئ و6 بمجمعات مائية بكل من تيبازة وبجاية وبومرداس، البيض والمسيلة. حيث تم انتشال جثث الضحايا وتحويلها إلى المستشفيات المحلية.

كما تدخلت عناصر الحماية المدنية لإطفاء 8 حرائق حضرية ومختلفة بكل من الجزائر، والطارف، وعنابة، وغرداية، النعامة والوادي.

ومكنت الإسعافات من السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها إلى الأماكن المجاورة.