إصابة شخصين في احتراق سيارة GPL بوهران
بقلم عايدة.ع
أصيب شخصين بحروق، على إثر وقوع حادث صباح اليوم السبت، بمحطة الوقود منصورة ببلدية و دائرة بئرالجير، بولاية وهران.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا23د، من أجل حادث احتراق سيارة GPL. بمحطة الوقود منصورة ببلدية و دائرة بئر الجير.
وأشار المصدر نفسه، أنه تمت السيطرة وإخماد الحريق الذي خلف إصابة شخصين بحروق خفيفة. يبلغان من العمر 40 سنة و 42 سنة، تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.
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