إصابة شخصين في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات بالبليدة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية البليدة حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 29 أمام سوق الخضر والفواكه، ببلدية بوقرة.

وأوضحت مصالح نفسها، أنها تدخلت على إثر وقوع حادث اصطدام تسلسلي بين 03 سيارات، على مستوى الطريق الوطني رقم 29 أمام سوق الخضر والفواكه، بلدية ودائرة بوقرة.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة شخصين بجروح مختلفة (01 في حالة حرجة)، يبلغان من العمر 10 سنوات و28 سنة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.