إصابة شخصين في اصطدام قطار بسيارة في قسنطينة
بقلم عايدة.ع
أصيب شخصان في حادث مرور، تمثل في اصطدام قطار لنقل المسافرين خط (القراح-قسنطينة) بسيارة بالمكان المسمى معبر السكة الحديدية منطقة الموزينة، ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من اجل حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين خط (القراح-قسنطينة) بسيارة. بالمكان المسمى معبر السكة الحديدية منطقة الموزينة، ببلدية و دائرة الخروب.
حيث خلف الحادث إصابة شخصين يبلغان من العمر 54 سنة و 70 سنة بجروح خفيفة. تم إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى الخروب.
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