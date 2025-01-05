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أخبار الجزائر

إصابة شخصين في اصطدام قطار بسيارة في قسنطينة

بقلم عايدة.ع
إصابة شخصين في اصطدام قطار بسيارة في قسنطينة
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أصيب شخصان في حادث مرور، تمثل في اصطدام قطار لنقل المسافرين خط (القراح-قسنطينة) بسيارة بالمكان المسمى معبر السكة الحديدية منطقة الموزينة، ببلدية ودائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من اجل حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين خط (القراح-قسنطينة) بسيارة. بالمكان المسمى معبر السكة الحديدية منطقة الموزينة، ببلدية و دائرة الخروب.

حيث خلف الحادث إصابة  شخصين يبلغان من العمر 54 سنة و 70 سنة بجروح خفيفة. تم إسعافهما و نقلهما إلى مستشفى الخروب.

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