إصابة شخصين في اصطدام 3 سفن تجارية وسقوط رافعة ببجاية

تسبب اصطدام سفينة تجارية، بسفينتين تجاريتين راسيتين بميناء بجاية في تحطم وسقوط رافعة متواجدة في الميناء.

ونجم الحادث عن اصطدام تسلسلي بين ثلاثة بواخر اجنبية، على مستوى مرفأ رقم 23و24و 25 ،على مقربة من مصنع سيفيتال.

ووقع الحادث أثناء استعداد إحدى البواخر الى الخروج من الميناء.

ونظرا لخطأ في القيادة واندفاعها بقوة الى الأمام، وقع اصطدام عنيف بباخرة تسبب في سقوط حاويات.

الى جانب إحداث ثقوب معتبرة في الباخرة الثانية والثالثة، تفوق 7 أمتار حسب مصدر عمالي للنهار.

وذكر المصدر ان المصابين في الحادث هما عاملان جزائريان سائق الرافعة وعامل اخر.

وصرح المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية، قاسمي حليم، للتلفزيون الجزائري، أن الحادث وقع على التاسعة والنصف مساء من ليلة السبت.

وأشار أن الحادث سببه بشري، بسبب سوء قيادة ربان الباخرة، مؤكدا إصابة شخص واحد فقط، نقل على جناح السرعة الى المستشفى.

وأكد أنه تم رفع الرافعة والتخلص من الحاويات التي تحطمت جراء الحادث.