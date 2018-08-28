إصابة شخصين في انفجار عنيف بـ “فيلا” بالعاشور في العاصمة

خلف اليوم الثلاثاء انفجار داخل فيلا في طور الانجاز تقع بالعاشور إصابة شخصين تتراوح أعمارهم ما بين 37 و 44 سنة بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

الشخصين تم تحويلهما على الفور إلى مستشفى الدويرة لتلقي العلاج حسبما علم من مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر

وقال الملازم الأول بن خلف الله خالد، أنه في الساعة 09سا و 41 دقيقة، طرأ على مستوى فيلا في طور الإنجاز تقع في شارع وهراني عبد القادر بسيدي امبارك بالعاشور انفجارا للغاز.

حيث كان يوجد بداخلها عاملين و هما يقومان بأعمال السباكة علالي لياس 37 سنة و خروبي سيد علي 44 سنة و اللذين

اصيبا بحروق من الدرجة الثالثة على مستوى كل الجسم.

و أضاف أنه تم نقلهما على الفور إلى مستشفى الدويرة المختص في الحروق لتلقي العلاج.