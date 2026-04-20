إصابة شخصين في انهيار درج بناية قديمة وسط قسنطينة

أصيب شخصان بجروح مختلفة في حادث انهيار درج لبناية قديمة، تتكون من طابق أرضي زائد طابقين، بشارع محمد بلوزداد وسط مدينة قسنطينة.

وتم إسعاف المصابَيْن بعين المكان، ثم نقلا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي بن باديس.

العملية أشرف عليها مدير الحماية المدنية لولاية قسنطينة، بمشاركة فرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة، وسخرت لها شاحنتَي إنقاذ (2)، شاحنة سلم ميكانيكي، سيارتي إسعاف و27 عونًا من مختلف الرتب.

هذا، وتنقل والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، إلى المركز الاستشفائي الجامعي بن باديس، للاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على ظروف التكفل الطبي بهم.

كما تم التكفل بشكل استعجالي بالعائلات المتضررة من هذا الانهيار والبالغ عددها 5 عائلات.