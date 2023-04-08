إصابة شخصين في حادث إصطدام بين سيارة الإسعاف وسيارة بفلاوسن في تلمسان

أصيب شخصين بجروح إثر حادث مرور وقع اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 98 واد السبع ببلدية فلاوسن في تلمسان.

الحادث نجم عن إصطدام سيارة إسعاف كانت تقل مريض يبلغ من العمر 97 سنة بسيارة سياحية من نوع بيجو 406 بواد السبع في فلاوسن.

وأسفر الحادث عن إصابات خفيفة للمريض، الذي كان في سيارة الإسعاف، في اصيب سائق السيارة البالغ من العمر 26 سنة بآلام على مستوى الرقبة والحوض.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف ونقل الضحيتين إلى القطاع الصحي بندرومة من طرف أفراد الحماية المدينة.

للإشارة سيارة الاسعاف تقل مريض من جنس ذكر يبلغ من العمر 97 سنة كان قد تم تحويله من المستشفى الجامعي بتلمسان إلى القطاع الصحي بالغزوات.