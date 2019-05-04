إصابة شخصين في حادث سير بالشريعة في تبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، في تبسة، أمس الجمعة، لأجل حادث مرور، أسفر عن إصابة شخصين.

وحسب بيان لذات الوحدة، الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، على مستوى المكان المسمى طريق حجر أم ناب بالشريعة.

وأسفر هذا الحادث عن إصابة شخصين إصابات متفاوتة، اعمارهما 28 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات الشريعة.

كما تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالحمامات، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني رقم 10.

الحادث وقع بالمكان المسمى عين زروق، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية من طرف مصالحنا بعض الخسائر المادية في السيارة.