إصابة شخصين في حادث مأساوي بالمدية

بقلم نادية بن طاهر
تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة شلالة في المدية، اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور، تسبب في إصابة شخصين.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية. بالمكان المسمى دوار النخلة على مستوى الطريق الولائي رقم 94، ببلدية شلالة العذاورة.

وخلف الحادث إصابة شخصين أعمارهم، 56 سنة، و13 سنة، بجروح متفاوتة. حيث تم إسعافهما في عين المكان ونقلهما إلى مستشفى شلالة العذاورة.

