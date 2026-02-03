إصابة شخصين في حريق سيارة بتبسة

أصيب شخصان يبلغان من العمر 49 و65 سنة بحروق بسيطة على مستوى الوجه واليدين، إثر حريق شبّ بسيارة سياحية صبيحة اليوم الثلاثاء بولاية تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية “الشهيد حشاني دوح” لإسعاف المصابين ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي “سكانسكا”.

ووقع الحادث في حدود الساعة 09:15 صباحاً بحي 01 نوفمبر 1954، حيث سارعت فرق الإطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد الحريق الذي أتى على السيارة بالكامل. مانعةً بذلك انتقال النيران إلى المركبات والممتلكات المجاورة.

وتذكر الحماية المدنية لولاية تبسة كافة المواطنين بضرورة توخي الحذر وتفقد التوصيلات الكهربائية والميكانيكية للمركبات لتفادي حوادث الاحتراق. وتضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 للتبليغ عن أي طارئ.