إصابة شخصين في حريق سيارة وانفجار قارورة غاز بتبسة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية في تبسة، أمس الإثنين، لأجل اخماد حريق شب بسيارة متبوعة بانفجار قارورة غاز GPL داخل مرآب منزل.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، وقع الحادث بحي القرية بالماء الأبيض، أين تم اخماد الحريق.

وأسفر الحريق عن اصابة شخصين “ضيق في التنفس وفي حالة صدمة”، يبلغان من العمر 54 و58 سنة، حولا إلى استعجالات الماء الأبيض.

كما أسفر الحريق عن تسجيل احتراق السيارة، وخسائر مادية بالمرآب.

ومن جهة أخرى، تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بالحمامات، لأجل حادث مرور وقع على مستوى حي المستقبل.

وتمثل الحادث، في اصطدام بين سيارتين، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص أعمارهم 26 و32 سنة، حولوا إلى إستعجالات الحمامات.