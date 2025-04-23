إصابة شخصين في حريق شقة بالبليدة

أصيب شخصين بضيق في التنفس، جراء نشوب حريق شقة بالطابق السادس لعمارة تتكون من (ط،أ+9)، بالمكان المسمى حي 3100 مسكن، ببلدية بوعينان بولاية البليدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 08سا 40د، من أجل إخماد حريق شقة بالطابق السادس. لعمارة تتكون من (ط،أ+9)، بالمكان المسمى حي 3100 مسكن، ببلدية ودائرة بوعينان.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة شخصين لهما ضيق في التنفس و حالة صدمة. تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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