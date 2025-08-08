إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة شخصين في حريق شقة بالمسيلة

بقلم نادية بن طاهر
إصابة شخصين في حريق شقة بالمسيلة
صورة من الأرشيف
  • 166
  • 0

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم الجمعة، من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الرابع من عمارة تتكون من أربعة طوابق، وذلك على مستوى طريق العمارات ببلدية ودائرة شلال في المسيلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بنجاح. ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة، مستخدمة شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالة ضيق في التنفس بسبب الدخان الكثيف. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، ونقلهما لاحقًا إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2nX8d
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر