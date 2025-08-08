إصابة شخصين في حريق شقة بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ظهر اليوم الجمعة، من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الرابع من عمارة تتكون من أربعة طوابق، وذلك على مستوى طريق العمارات ببلدية ودائرة شلال في المسيلة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق بنجاح. ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة، مستخدمة شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالة ضيق في التنفس بسبب الدخان الكثيف. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، ونقلهما لاحقًا إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.