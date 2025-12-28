إصابة شخصين في حريق شقة بحي 5 جويلية بباب الزوار

تدخلت مصالح الحماية المدنية، زوال اليوم، لإخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية تقع بالطابق الأول لبناية تتكون من طابق أرضي وطابق واحد. وذلك بحي 05 جويلية 1962 ببلدية باب الزوار، دائرة الدار البيضاء، بولاية الجزائر.

وأفادت بيان مقتضب للحماية المدنية على منصة الفايسبوك أن التدخل تم على الساعة 14 سا و57 دقيقة، حيث جرى التحكم في الحريق. ومنع انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة، في وقت أسفر فيه الحادث عن إصابة شخصين بحالات ضيق في التنفس.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان، قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم. فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحريق.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها للمواطنين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة والوقاية من أخطار الحرائق. خاصة داخل الأحياء السكنية.