إصابة شخصين في حريق شقة بعمارة سكنية في المسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمسيلة، مساء اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق شبّ في شقة بالطابق الرابع من عمارة سكنية بحي 1050 مسكناً ببلدية المسيلة، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق.

وأفادت الحماية المدنية بأن الحادث وقع عند الساعة 19:47، إذ هرعت فرق التدخل من الوحدة الثانوية مدعومة بالوحدة الرئيسة إلى موقع الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة فتاتين تبلغان من العمر 15 و43 سنة بضيق في التنفس. تم إسعافهما ميدانيًا قبل نقلهما إلى مستشفى المسيلة لتلقي العلاج اللازم.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء العمارة.