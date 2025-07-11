إصابة شخصين في حريق شقة بقسنطينة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إخماد حريق شقة بولاية قسنطينة، صبيحة اليوم الجمعة، ومنع انتشاره لباقي المنزل.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، خلف الحادث إصابة شخصين يبلغان من العمر 14 سنة و40 سنة، لهما ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد تدخلت على الساعة 06سا 02د، من أجل إخماد حريق بشقة بالطابق الرابع لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+5) بالمكان المسمى حي 20 أوت 1956، ببلدية قسنطينة.

وسخرت لهذا التدخل، شاحنتي إطفاء، وسلم ميكانيكي، وسيارة إسعاف.