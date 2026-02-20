 إصابة شخصين في حريق شقة بقسنطينة

تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة، ممثلة في المركز المتقدم “البوليقون”، عصر اليوم الجمعة، لإخماد حريق شب داخل شقة تقع بالطابق تحت الأرضي لبناية فردية بحي “بن شرقي”.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أسفر الحريق عن إصابة شخصين من جنس ذكر، يبلغان من العمر 18 و62 سنة، بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للضحيتين في عين المكان قبل تحويلهما إلى مستشفى “البير” لتلقي العلاج اللازم.

أما بخصوص الخسائر المادية، فقد سجلت المصالح احتراقاً للأفرشة والأثاث مع اسوداد كلي للجدران بفعل النيران والدخان.

وقد تمكنت فرق الإطفاء التي تدخلت في حدود الساعة 15سا 53د من إخماد الحريق ومنع انتشاره. مع مواصلة عملية التبريد والحراسة لضمان زوال الخطر بشكل نهائي.