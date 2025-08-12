إصابة شخصين في حريق مسكن بمستغانم

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، لإخماد حريق شب في بناية سكنية بمنطقة دوار أولاد الغالي، ببلدية منصورة ودائرة ماسرى في مستغانم.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمكنت فرق الإطفاء، مستخدمة شاحنة إطفاء واحدة وسيارة إسعاف. من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين بحروق من الدرجة الثانية. وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.