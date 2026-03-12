إصابة شخص إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في جيجل
بقلم أيمن عبد الرحيم
تدخل منذ قليل عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية بجيجل على اثر وقوع حادث مرور تمثل في إصطدام حافلة نقل ” خارج الخدمة ” بشاحنة ذات مقطورة و إنحرافها قبل إحتراقها وذلك بالمكان المسمى القمايح على مستوى الطريق الوطني 43 ببلدية جيجل.
الحادث و لحسن الحظ خلف مصاب واحد يبلغ من العمر 59 سنة بجروح متفاوتة الخطورة ، هذا و تم إخماد الحريق و منع انتشاره كلية بالحافلة من طرف عناصر الحماية المدنية. في وقت باشرت فيه المصالح الامنية فتح تحقيق في أسباب الحادث.
