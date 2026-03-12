إصابة شخص إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في جيجل

تدخل منذ قليل عناصر الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية بجيجل على اثر وقوع حادث مرور تمثل في إصطدام حافلة نقل ” خارج الخدمة ” بشاحنة ذات مقطورة و إنحرافها قبل إحتراقها وذلك بالمكان المسمى القمايح على مستوى الطريق الوطني 43 ببلدية جيجل.

الحادث و لحسن الحظ خلف مصاب واحد يبلغ من العمر 59 سنة بجروح متفاوتة الخطورة ، هذا و تم إخماد الحريق و منع انتشاره كلية بالحافلة من طرف عناصر الحماية المدنية. في وقت باشرت فيه المصالح الامنية فتح تحقيق في أسباب الحادث.