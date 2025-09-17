إصابة شخص إثر اندلاع حريق في مصنع بالعاصمة

أصيب شخص جراء اندلاع حريق داخل مستودع يقع بـ 21 حي الاخوة تليجاني بلدية أولاد الشبل بولاية الجزائر،حسب ما أفاذت به مصال الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت من أجل إخماد حريق إندلع داخل مستودع، بـ 21 حي الاخوة تليجاني. بلدية أولاد الشبل دائرة بئر توتة.

حيث تم إخماد الحريق و منع إنتشاره الى البنايات المجاورة مع تسجيل إصابة شخص بآلام في الرجل. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور