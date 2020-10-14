إصابة شخص إثر حادث مرور بولاية الشلف (صور)

خلّف حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 4 بالمدخل الشرقي لولاية الشلف، اليوم الأربعاء، إصابة شخص حسب بيان الحماية المدنية لولاية الشلف.

أين تدخلت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالشلف، في حدود الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم، من أجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 4.

وذلك بالمدخل الشرقي للولاية، تحديدا أمام مؤسسة تلواز للمصبرات، حيث انحرفت سيارة و اصطدمت بعمود كهربائي خلفت إصابة شخص بآلام، تم إسعافه و إجلاؤه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.