إصابة شخص بجروح اثر انفجار في محل التسخين المركزي لفندق وسط مدينة سطيف

أصيب شخص يبلغ 43 سنة، امسية اليوم، بحروق من الدرجة الأولى في فخذيه اثر إنفجار سجل في جهاز التسخين المركزي في محل صغير في الطابق الثاني والأخير من الفندق.

هذا وسجلت فرق النجدة للحماية المدنية سطيف تدخلها، على الساعة 17 و54د لحادث انفجار في فندق صغير بشارع مصطفى بن بولعيد مقابل المسرح البلدي وسط مدينة سطيف.

وتم اسعاف عون الإستقبال المصاب ونقله إلى استعجالات المستشفى الجامعي، حسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف.

كما تم تسجيل تحطم جدران وغطاء المحل وتضرر الغطاء القرميدي لمساكن مجاورة بفعل تساقط أجزاء طوب الجدار المتحطم.

وحسب نفس البيان، فإنه لم يتم تسجيل إصابة نزلاء الفندق (عبارة عن بناء قديم)، الذي يتكون من طابق ارضي وطابقين علويين.

هذا ولا تزال العملية متواصلة بعد تأمين المكان وإزالة كل أجزاء البناء المهددة بالسقوط وهذا بحضور مصالح سونلغاز والأمن الوطني.

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