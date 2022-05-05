إصابة شخص بجروح اثر انفجار في محل التسخين المركزي لفندق وسط مدينة سطيف
أصيب شخص يبلغ 43 سنة، امسية اليوم، بحروق من الدرجة الأولى في فخذيه اثر إنفجار سجل في جهاز التسخين المركزي في محل صغير في الطابق الثاني والأخير من الفندق.
هذا وسجلت فرق النجدة للحماية المدنية سطيف تدخلها، على الساعة 17 و54د لحادث انفجار في فندق صغير بشارع مصطفى بن بولعيد مقابل المسرح البلدي وسط مدينة سطيف.
وتم اسعاف عون الإستقبال المصاب ونقله إلى استعجالات المستشفى الجامعي، حسب بيان الحماية المدنية لولاية سطيف.
كما تم تسجيل تحطم جدران وغطاء المحل وتضرر الغطاء القرميدي لمساكن مجاورة بفعل تساقط أجزاء طوب الجدار المتحطم.
وحسب نفس البيان، فإنه لم يتم تسجيل إصابة نزلاء الفندق (عبارة عن بناء قديم)، الذي يتكون من طابق ارضي وطابقين علويين.
هذا ولا تزال العملية متواصلة بعد تأمين المكان وإزالة كل أجزاء البناء المهددة بالسقوط وهذا بحضور مصالح سونلغاز والأمن الوطني.
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لقي شابين حتفهما في حادث مرور وقع بعد صلاة التراويح، على الطريق الولائي رقم 64 ببلدية عين الحجر في سطيف.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية عين آزال جنوب سطيف الليلة الماضية في حادث مرور خطير خلف قتيلين ومصابين.
ووقع الحادث على الطريق الولائي رقم 64 بمشتة الحسبين في بلدية عين الحجر.
كما تمثل الحادث في اصطدام بين دراجتين وسيارة تجارية مخلفا وفاة شابين من نفس العمر “21 سنة” أحدهما في بعين المكان والثاني في المستشفى.
بالإضافة إلى إصابة شابين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، حيث يبلغان من العمر 26 و23 سنة.
هذا وتولت الفرق المتدخلة اسعاف وإجلاء كل الضحايا إلى مستشفى يوسف يعلاوي عين آزال.
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كما لقي شاب يبلغ 16 سنة مصرعه، امسية الإثنين، فيما أصيب شخص اخر يبلغ 17 سنة بجروج اثر حادث مرور وقع بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.
ووقع حوالي ساعة قبل الافطار على مستوى الطريق الوطني رقم 77أ بالمكان المسمى فيرمة الريش شمال مدينة العلمة.
وتمثل في اصطدام بين بين شاحنة من الحجم الصغير وسيارة تجارية ودراجة نارية.
ليلقى مرافق سائق الدراجة مصرعه في عين المكان، فيما اصيب سائقها بكسر في الساق وجروح.
هذا وتدخلت فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية العلمة، لنقل الضحيتين إلى مستشفى الخثير صروب بالعلمة.
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