إصابة شخص في حادث انحراف سيارة على الطريق السريع بتيبازة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تيبازة، فجر اليوم، إثر حادث مرور تمثل في انحراف سيارة سياحية على الطريق السريع الرابط بين تيبازة والناظور، بإقليم بلدية ودائرة تيبازة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 03:19 صباحًا، حيث. سارعت عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة إلى عين المكان فور تلقيها البلاغ.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص من جنس ذكر بجروح. حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى تيبازة. لتلقي العلاج اللازم.