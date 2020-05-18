إصابة شخص في حادث مرور بجيجل

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بجيجل، مساء اليوم، من أجل حادث مرور بطريق بني أحمد ببلدية قاوس.

وتمثل هذا الحادث، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، مخلفا خلف إصابة شخص.

وتم التكفل بالضحية، وتحويله إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل.

وعلى إثر هذا الحادث، تجدد الحماية المدنية نصائحها لمستعملي الطريق بالتقليل من السرعة وإحترام قواعد السلامة المرورية للحفاظ على أرواحهم وخاصة في الشهر الفضيل.

ولفتت المديرية، إلى أن مصالحها تسجل حوادث مرور خطيرة وعديدة جراء استعمال السرعة المفرطة بالموازاة مع اقتراب موعد الافطار.