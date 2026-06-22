إصابة شخص في حريق شقة بتيزي وزو

أصيب شخص صبيحة اليوم الاثنين، في حادث نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني لعمارة سكنية تتكون من (ط،أ + 06) بالمكان المسمى خوجة خالد عمارة اعميروش، ببلدية ودائرة تيزي وزو.

من جهتها أكدت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 03سا 00د، من أجل حريق شب في شقة. بالطابق الثاني لعمارة سكنية، مشيرة أن الحادث خلف إصابة شخص (له ضيق في التنفس). تم إسعافه في عين المكان ونقله إلى المستشفى المحلي.

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