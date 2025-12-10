إحتراق شخص إثر انفجار قارورة غاز في منزل بالعاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بحروق خطيرة، إثر انفجار قارورة غاز داخل منزل في العاصمة.

وحسب بيان الحماية، فإن الأخيرة تدخلت على الساعة 12 سا و49 دقيقة لإخماد حريق شبّ إثر انفجار قارورة غاز. داخل شقة بالطابق الثاني لبناية سكنية (ط+أ+03)، بالمكان المسمى ديار المحصون، بلدية المدنية، دائرة سيد امحمد.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق من الدرجة الثالثة، تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وسخرت لهذا التدخل شاحنتي إطفاء، وسيارتي إسعاف.

