إصابة شخص في حريق فندق بوهران

أصيب شخص في حادث اندلاع حريق في واجهة فندق، يتكون من (ط أ + 04)، بمحاذاة الطريق الإجتنابي رقم 03 ايسطو، ببلدية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من اجل إخماد حريق شب في واجهة فندق، يتكون من (ط أ + 04). بمحاذاة الطريق الاجتنابي رقم 03 إيسطو، ببلدية ودائرة وهران.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره، حيث خلف الحريق إصابة شخص بضيق في التنفس تم إسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

وتم تسخير لهذا التدخل 09 شاحنات إطفاء،04 سيارات اسعاف، 03 شاحنة السلم الميكانيكي.

