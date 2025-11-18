إصابة شخص في حريق محل تجاري بتيبازة

أصيب شخص في حادث نشوب حريق شب داخل محل تجاري بالطابق الثاني ببلدية وولاية تيبازة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا41د، من أجل إخماد حريق شبّ داخل محل تجاري. بالطابق الثاني ببلدية ودائرة تيبازة.

حيث تم إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي المحلات المجاورة، في حين خلّف إصابة شخص بحروق تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

