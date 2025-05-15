إصابة شخص في حريق مستودع لتخزين ألواح PVC  في بومرداس

شب، صبيحة اليوم الخميس، حريق مهول داخل مستودع لتخزين ألواح بلاستيكية (PVC) بقوادرية، ببلدية أولاد موسى، دائرة خميس الخشنة.

وسخرت الحماية المدنية لهذه العملية معدات بشرية تتمثل في 50 عنصر بمختلف الرتب. و معدات مادية تتمثل في 11 شاحنة اطفاء متعددة الأصناف والأحجام، وسيارتي إسعاف.

كما سجلت المصالح ذاتها، إصابة شخص بجروح مختلفة تم إسعافه وتحويله إلى عيادة متعددة الخدمات أولاد موسى في حالة مستقرة. وتم إخماد الحريق كليا و منعه من الانتشار.